Algemeen Oproep inwoners van Curaçao en Nederlanders die in Haïti verblijven Redactie 25-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Den Haag roept Nederlanders en inwoners van Curaçao die momenteel in Haïti verblijven op om zich aan te melden via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Dit geldt ook voor mensen met een geldig verblijfsvergunning voor Curaçao.

Heeft u kennis van ingezetenen die zich momenteel in Haïti bevinden, verzoek hen dan om te registreren via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en via mail naar: info.dbb@gobiernu.cw van de Directie Buitenlandse Betrekkingen, waarin zij hun naam, telefoonnummers en adresgegevens op Curaçao en in Haïti kunnen doorgeven.

Op die manier kunnen BZ en/of DBB hen op de hoogte houden van ontwikkelingen en van adviezen voorzien, bijvoorbeeld als er mogelijkheden ontstaan om het land te verlaten.

Noodtoestand

In Haïti is een nationale noodtoestand uitgeroepen als gevolg van het aanhoudend bendegeweld in het land. Een avondklok is ingesteld in Port-au-Prince en omringende gebieden.

Curaçao houdt de situatie van Haïti in de gaten, en staat, als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, in nauw contact met de Ambassade van het Koninkrijk in de Dominicaanse Republiek alsmede met de relevante diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Koninkrijk heeft geen ambassade in Haïti, maar een Haïtiaanse Honorair Consul in Port-au-Prince.

Het reisadvies (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/haiti) is om niet naar Haïti te reizen. Verlaat Haïti als dat veilig kan, adviseert het ministerie.