Oproep Verpleegkundigen Bonaire

BEN JE VERPLEEGKUNDIGE? DAN WILLEN WE GRAAG JOUW AANDACHT!

In het licht van de nieuwe golf Corona infecties zijn wij weer bezig met ons goed voor te bereiden op noodsituaties. Om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn het eiland van zorg te kunnen blijven voorzien zijn wij op zoek naar verpleegkundigen die zich al op het eiland bevinden.

Heb jij een afgeronde opleiding in de verpleging meld je zo snel mogelijk aan en dan kijken we naar de mogelijkheden. Wij willen graag met je kennismaken. Misschien ga je niet direct met corona patiënten werken maar neem je de plaats in van iemand die deze werkzaamheden gaat uitvoeren.

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie:

Geef jouw contactgegevens en CV op via: [email protected]

Graag ontvangen we ook de volgende gegevens van jou:

Contactgegevens:

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam

Kwalificaties

Meld je aan om elke zondag de laatste vacatures te ontvangen in inbox:

Bekijk meer vacatures: