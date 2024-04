Overheid Oproep voor Nederlanders en inwoners van Curaçao in Israël om zich te registreren Redactie 24-04-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Inwoners van Curaçao en Nederlanders die zich momenteel in Israël bevinden, wordt dringend verzocht zich aan te melden via de informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze oproep volgt op de recente toename van onzekerheid in de regio, na een reeks luchtaanvallen op Israël door Iran en bondgenoten op 13 april.

De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten blijft volatiel en onvoorspelbaar. Als reactie op de huidige instabiliteit adviseert de Nederlandse ambassade in Tel Aviv burgers dringend zich te registreren via de informatieservice. Dit stelt de overheid in staat om betrokkenen direct te informeren over belangrijke veiligheidsontwikkelingen en adviezen.

Bovendien, mensen worden aangemoedigd om contactgegevens door te geven aan de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) via info.dbb@gobiernu.cw. Ook als mensen in Israël zijn of een ander land in het Midden-Oosten. Hierbij moet men naam, telefoonnummer en zowel lokale als Curaçaose adresgegevens opgeven, om zo efficiënte communicatie en ondersteuning te garanderen.

Het huidige reisadvies raadt burgers aan om niet naar Israël te reizen en, indien mogelijk, het gebied te verlaten.