Nieuws uit Nederland Oproep voor TBS-voorziening op alle Caribische eilanden Dick Drayer 24-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Kamerleden Don Ceder van de ChristenUnie en Raoul White (GroenLinks/PvdA) hebben in een motie de regering opgeroepen om de geplande kleinschalige TBS-voorziening op Bonaire, Saba en Sint Eustatius ook toegankelijk te maken voor de CAS-landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

De motie vraagt de staatssecretaris om deze garantie, zodat ook inwoners van de CAS-eilanden hun TBS-maatregel in de regio kunnen uitzitten en niet naar Nederland hoeven te worden overgebracht.

Momenteel is er op de Caribische eilanden geen TBS-voorziening, waardoor veroordeelden naar Nederland worden gestuurd. Ceder vindt dit onwenselijk en dringt aan op een oplossing in de regio zelf. Tijdens het debat stelde Ceder expliciet de vraag of de CAS-landen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de TBS-voorziening en toegang kunnen krijgen tot de geplande faciliteit op de BES-eilanden.

De staatssecretaris reageerde terughoudend op deze motie en gaf aan dat een besluit hierover wordt uitgesteld tot de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. Hij benadrukte dat de CAS-landen zelfstandige staten zijn die zelf verantwoordelijk zijn voor hun forensische zorg.

Ondanks de oproep vanuit de Kamer, blijft de betrokkenheid van de CAS-landen bij de ontwikkeling van de TBS-voorziening vooralsnog onduidelijk.

Met de ingediende motie hopen Ceder en White een regionale oplossing te realiseren, waarbij alle Caribische delen van het Koninkrijk gebruik kunnen maken van de voorziening. Staatsecretaris Zsolt Szabó ontraadde de motie.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

20