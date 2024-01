Opsporing Verzocht: 19-jarige Shargionny Madelin Christina

WILLEMSTAD – De Curaçaose politie heeft een dringende oproep gedaan aan het publiek voor hulp bij het opsporen van de 19-jarige Shargionny Madelin Christina, die sinds zaterdag 30 december 2023 wordt vermist.

Christina, geboren op Curaçao, verliet haar huis aan de Zuiderzeestraat en is sindsdien niet teruggekeerd. Zij wordt als volgt beschreven: 160 centimeter lang, een gezet postuur, een ovaal gezicht, zwart haar tot op de schouders, een donkerbruine huidskleur en donkerbruine ogen.

Op het moment van haar verdwijning droeg Shargionny jeans, een roze blouse met bloemen en roze slippers.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Shargionny Madelin Christina om contact op te nemen. Getuigen of personen met relevante informatie kunnen de politie bereiken op telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108.