Opvissen van onvolgroeide kreeften en ‘karkó’ is verboden

9 Gedeeld

Twee vissers zijn bij een reguliere patrouille betrapt op het opvissen van kreeften en zeeslakken, zogenaamde karko’s. Die waren veel te klein. Opvissen van zeeslakken kleiner dan 18 centimeter is verboden.

De vangst van kreeften in vervellingsfase, eierdragende kreeften of die kleiner zijn dan 25 centimeter, is ook verboden.

Door het opvissen van deze onvolgroeide dieren worden ze met uitroeiing bedreigd. De dieren krijgen geen kans om te volgroeien waardoor ze niet voor nieuwe aanwas kunnen zorgen.

De kustwachters hebben de dieren in beslag genomen en de vissers zijn beboet. Alle kreeften en zeeslakken zijn later weer in de zee gelegd.