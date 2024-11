natuur Opwarming aarde bedreigt bijna helft van tropische koraalsoorten Dick Drayer 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Casper Douma

BAKOE – Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van koraalsoorten die de koraalriffen in tropische en subtropische gebieden opbouwen. Bijna de helft (44 procent) van deze koraalsoorten wordt momenteel als bedreigd beschouwd, volgens de Rode Lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCN, die woensdag werd gepresenteerd tijdens de klimaattop in Bakoe. Sinds de laatste beoordeling in 2008, toen een op de drie soorten bedreigd was, is de situatie duidelijk verslechterd.

Koraalriffen, bekend om hun rijkdom aan soorten, worden ernstig aangetast door de opwarming van het zeewater, wat verbleking en afsterven van het koraal veroorzaakt. Naast de stijgende zeetemperaturen dragen ook vervuiling, ziekten en schade door niet-duurzame visserij bij aan de achteruitgang van de riffen. Orkanen, die in frequentie en intensiteit toenemen door klimaatverandering, vormen een extra bedreiging. IUCN benadrukt dat een drastische vermindering van broeikasgasuitstoot essentieel is voor de overlevingskansen van koraalriffen.

“Koraalriffen zijn ongelooflijk belangrijke ecosystemen,” stelt Sander van Andel, natuurbeschermingsexpert bij IUCN Nederland. “Ze beschermen kustlijnen door de kracht van inkomende golven te absorberen en bieden een natuurlijke buffer tegen extreme weersomstandigheden. Dit is essentieel voor de veiligheid van eilandbewoners en kustgemeenschappen, zoals in Caribisch Nederland.” Naast deze beschermende functie dragen koraalriffen bij aan de voedselvoorziening, slaan ze koolstof op en vormen ze leefgebieden voor talloze vissoorten en andere zeedieren.

De IUCN roept op tot verder onderzoek naar de mogelijkheid dat koraalsoorten zich kunnen aanpassen aan de stijgende temperaturen. Hoewel sommige aanpassingsmechanismen bekend zijn, blijkt de aanpassingscapaciteit tot nu toe beperkt. De organisatie werkt ook aan een beoordeling van koudwaterkoralen, die groeien in diepere wateren en worden bedreigd door sleepnetvisserij, kabellegging, olie- en gasboringen en diepzeemijnbouw.

De gezondheid van koraalriffen is volgens IUCN “essentieel voor mensen,” omdat het verlies van deze ecosystemen niet alleen de biodiversiteit aantast, maar ook gevolgen heeft voor kustbescherming en het levensonderhoud van mensen wereldwijd.

