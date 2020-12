OPZIJ’S Meest Invloedrijk Vrouw 2020: Naomi Pieter

21 Gedeeld

Naomie Pieter (30), choreograaf, activist: kick-out zwarte piet, Black Lives Matter Nederland, Black Queer & Trans Resistance NL, is de winnaar van de Top 100 Meest Invloedrijke Vrouwen 2020 in de categorie cultuur bij het feministisch maandblad Opzij.

“Ik heb de zwarte identiteit niet bedacht. Het is de wereld die mij zwart maakt”, zegt ze op de website van Opzij. “We zijn allemaal racialized, tot ras gemaakt.”

(NRC) Performancekunstenaar, queer, maar vooral activist Naomie Pieter zet zich al jaren in voor de zwarte gemeenschap in Nederland. Ze is medeoprichter van ‘Black Queer & Trans Resistance NL’, dat ijvert voor de rechten van zwarte queers en transgenders, de organisatie die nauw betrokken is bij de organisatie van de Black Lives Matter-protesten die in het hele land plaatsvinden.

Ze is ook een van de woordvoerders van Kick Out Zwarte Piet en organiseert onder de naam ‘Pon di Pride’ evenementen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Zo organiseerde Naomie op 25 juli 2020 de eerste black Pride in Amsterdam.

Naomie over de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam: “Het voelde alsof het heden, het verleden en de toekomst samenvielen. Het verleden werd gehoord op een historische plek die door kolonisatie van andere landen is gebouwd, bijvoorbeeld door mijn voorouders uit Curaçao. Iets verder, op korte afstand van de Dam, is de Beurs van Berlage, waar aandelen en tot slaaf gemaakte mensen werden verhandeld. Te midden van zoveel geschiedenis stonden wij daar ineens met duizenden mensen, zwarte en witte, te demonstreren – dat gaf me hoop voor de toekomst. Het was een kantelpunt, het begin van nieuwe gesprekken, en wij hebben daaraan bijgedragen”.

