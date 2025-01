Algemeen Oral History als stem voor vrouwen Dick Drayer 26-01-2025 - 2 minuten leestijd

Yvette Kopijn tijdens een workshop in Suriname

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao presenteert komende donderdag een lezing van dr. Yvette Kopijn over het gebruik van oral history om vrouwengeschiedenis te schrijven. Kopijn, die promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, deelt in Aula A van de universiteit haar kennis en ervaringen over het vastleggen van verhalen van vrouwen uit postkoloniale gemeenschappen. De lezing, getiteld Door Vrouwen Gedragen: Oral History als tool om vrouwengeschiedenis te schrijven, wordt gehouden in het Nederlands.

Dr. Kopijn combineert haar Indische en Arubaanse achtergrond met expertise in oral history, een methode waarmee zij verborgen (koloniale) geschiedenissen onderzoekt en documenteert. Haar promotieonderzoek richtte zich op de levensverhalen van drie generaties Javaans-Surinaamse vrouwen, met bijzondere aandacht voor de thema’s migratie, contractarbeid en veerkracht. Door middel van deze methode geeft zij een stem aan groepen die vaak niet in archieven worden vertegenwoordigd en maakt zij deze geschiedenissen voelbaar en invoelbaar voor een breder publiek.

Naast haar wetenschappelijke werk is Kopijn actief als oprichter van stichting VerhalenOverLeven, waar zij trainingen en workshops aanbiedt over het interviewen en vastleggen van mondelinge geschiedenis. Ze is ook de drijvende kracht achter het programma Tracing Your Roots, dat jongeren met wortels in Indische en Indonesische gemeenschappen aanmoedigt om hun familiegeschiedenis te onderzoeken en vast te leggen. Hiermee wil zij het intergenerationele gesprek bevorderen en bijdragen aan heling en erkenning.

Kopijn benadrukt dat oral history niet alleen een waardevolle bijdrage levert aan de geschiedschrijving, maar ook aan begrip, empathie en verwerking van het verleden. Door het luisteren naar verhalen van koloniale migranten en hun nakomelingen kunnen we volgens haar beter begrip krijgen voor de impact van geschiedenis op persoonlijke levens.

Met haar werk streeft zij naar inclusieve geschiedschrijving waarin de stem van vrouwen een prominente plek krijgt. Tijdens de lezing gaat zij in op hoe deze methode wordt ingezet om onvertelde verhalen zichtbaar te maken, met nadruk op de ervaringen van vrouwen in postkoloniale gemeenschappen.

De avond wordt ingeleid door Adriënne Fernandes, decaan van de Algemene Faculteit, en Elisabeth Echteld, voorzitter van het University of Curaçao Research Institute.