Oranje Fonds op zoek naar succesvolle buurtinitiatieven voor Appeltjes van Oranje 2023

WILLEMSTAD – Het Oranje Fonds zoekt bijzondere projecten die in aanmerking komen voor een Appeltje van Oranje 2023. Dit jaar is het thema Buurtbruggenbouwers.

Succesvolle buurtinitiatieven die verschillen overbruggen en bewoners echt met elkaar verbinden, maken kans op één van de drie Appeltjes van Oranje die voor de 21e keer worden uitgereikt.

Elk van de drie winnaars ontvangt een bronzen beeldje gemaakt door prinses Beatrix en een geldprijs van € 25.000, die vrij kan worden besteed aan de doelstelling van het winnende initiatief. De jaarlijkse prijzen worden uitgereikt door Koningin Máxima en om de vijf jaar door Koning Willem-Alexander.

De Appeltjes van Oranje is een initiatief van het Oranje Fonds. De prijs is voor initiatieven die er toe doen. Het erkent en beloont initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve, geëngageerde samenleving – initiatieven die uniek, creatief en betekenisvol zijn en al minstens twee jaar actief zijn.

Voor de winnende organisaties is het Appeltje van Oranje in de eerste plaats een blijk van waardering voor hun werk en inzet. Tegelijkertijd is de prijs ook bedoeld als inspiratie voor anderen.

Via oranjefonds.nl/appeltjes kunnen organisaties zich aanmelden om kans te maken op de geldprijs. De Appeltjes van Oranje worden in oktober 2023 uitgereikt door Koningin Maxima.