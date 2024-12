Algemeen Oranje licht tegen relationeel geweld op Curaçao Dick Drayer 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Justitiële Zorg heeft tussen 25 november en 10 december meegedaan aan de wereldwijde campagne Orange the World, een initiatief dat jaarlijks wordt gehouden om bewustzijn te creëren rond het uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Door verschillende activiteiten te organiseren, wilde Justitiële Zorg benadrukken dat geweld voorkomen kan worden en dat de organisatie inzet op een samenleving zonder mishandeling.

Justitiële Zorg op Curaçao is een organisatie die valt onder het ministerie van Justitie en zich bezighoudt met de begeleiding, ondersteuning en rehabilitatie van mensen die in aanraking komen met het justitiële systeem.

Tijdens de campagne werden de e-mailhandtekeningen van medewerkers aangepast om de boodschap digitaal te verspreiden. Ook werden op woensdag 4 december tweehonderd oranje ballonnen, voorzien van bemoedigende kaarten, uitgedeeld aan vrouwen in opvanglocaties en kinderen in residentiële instellingen.

Deze actie, mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Brandweer Curaçao, zorgde volgens Justitiële Zorg voor emotionele reacties en positieve feedback van de ontvangers. Daarnaast werd het pand van Justitiële Zorg op 9 en 10 december oranje verlicht als extra steunbetuiging.

Intern stimuleerde de organisatie medewerkers om oranje kleding te dragen als teken van solidariteit. Aan het einde van de campagne vond een personeelsbijeenkomst plaats, waarbij presentaties over relationeel geweld werden gegeven. Ook deelde een ervaringsdeskundige haar verhaal, wat volgens de werkgroep van Orange the World Justitiële Zorg bijdroeg aan een dieper inzicht in de impact van geweld. Het project wordt gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, dat zowel vertrouwen als financiële middelen beschikbaar stelde.

Justitiële Zorg benadrukt na afloop dat deze campagne niet alleen bewustzijn heeft gecreëerd, maar ook tot daadwerkelijke verandering kan leiden. De organisatie blijft zich daarom inzetten voor preventie, zowel door slachtoffers te ondersteunen als door aandacht te besteden aan daders. Volgend jaar staat de training SOLO KAS SIGUR opnieuw op de agenda, om jeugdreclasseringswerkers en samenwerkende partners op te leiden in de begeleiding van daders.

