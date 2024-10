Sport Oranje opent Premier12 met mix van ervaring en talent Dick Drayer 22-10-2024 - 2 minuten leestijd

Het Koninkrijksteam Honkbal begint op zaterdag 9 november de Premier12 met een wedstrijd tegen Panama. Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen heeft een selectie samengesteld die een sterke balans biedt tussen ervaren spelers en nieuw talent. De selectie bevat grote namen zoals voormalig Major League-spelers Didi Gregorius en Jonathan Schoop, die dit jaar actief waren in de Mexicaanse competitie.

Daarnaast zijn ervaren krachten zoals Shairon Martis, Dwayne Kemp en Sharlon Schoop wederom van de partij, spelers die al deelnamen aan eerdere edities van de Premier12 in 2015 en 2019.

Opvallend is de toevoeging van vijf debutanten, waaronder pitchers Dylan Farley en Pim Vijfvinkel, die indruk maakten tijdens het WK U23. Ook de 25-jarige Arubaanse infielder Dayson Croes maakt voor het eerst deel uit van het Koninkrijksteam. Croes, actief in de Amerikaanse profcompetitie, brengt veelbelovende prestaties mee, zoals een indrukwekkend slaggemiddelde van .347 in de afgelopen twee seizoenen.

Een slaggemiddelde van .347 betekent dat de speler in 34,7 procent van zijn beurten aan slag een honkslag slaat. Dit wordt beschouwd als een zeer hoog slaggemiddelde, omdat een gemiddelde van .300 al als uitstekend wordt gezien in het professionele honkbal.

Voordat het Koninkrijksteam afreist naar Guadalajara, Mexico bereidt het zich op Aruba tijdens de Kingdom Series voor op de Premier12. In Oranjestad speelt Oranje oefeninterlands tegen Aruba (1 november), Curaçao (2 november) en Bonaire (3 november). Op 4 november wordt er ook nog een finale van de Kingdom Series gespeeld in het Nadi Croes/Crismo Angela stadion.



Tijdens de Premier12 is het Koninkrijksteam ingedeeld in Groep A met daarin ook Panama, Team USA, Puerto Rico, Mexico en Venezuela. De nummers één en twee uit deze poule plaatsen zich voor de halve finale, die wordt gespeeld in het Tokyo Dome in Japan.





