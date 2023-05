Orca organiseert succesvol tweede Internationale Beach Waterpolo Toernooi

WILLEMSTAD – Het afgelopen weekend organiseerde Orca Zwem-en Waterpolovereniging met succes haar tweede Internationale Beach Waterpolo Toernooi op Piscadera Bay, Curaçao. Teams uit Bonaire, Aruba en Nederland namen deel aan het evenement.

In het toernooi streden in totaal negen teams, waaronder drie damesteams en vijf herenteams, tegen elkaar volgens een round-robin systeem in drie poules. Beach waterpolo, een snelle en spectaculaire variant van waterpolo die in 2019 gedemonstreerd werd tijdens de FINA World Championships, werd gespeeld met teams van drie spelers en een keeper op een kleiner veld en met kortere speeltijden.

De finales vonden plaats op zondag. De finalewedstrijd bij de dames werd gespeeld tussen HZV Lutra uit Helmond en het samengestelde team van Curaçao en Bonaire. Orca’s keepster, Tina Dall, werd gevraagd om mee te spelen bij beide teams, wat resulteerde in een bijzondere sportieve samenwerking. HZV Lutra won met 14-4, waarbij Helen Baker met 17 doelpunten topscorer van het toernooi werd.

De herenfinale was tussen het jonge team Poloboys uit Bonaire en ORCA 1. In een spannende wedstrijd, die gelijk opging tot het vierde deel, won ORCA 1 uiteindelijk met 6-4. De topscorer van het toernooi was Jaziz Conner van Orca met maar liefst 32 doelpunten.

Orca bedankt alle deelnemers, supporters en sponsors voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. Met haar lage contributie maakt Orca sport toegankelijk voor alle kinderen op Curaçao.