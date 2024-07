Weer en klimaat Orkaan Beryl raast door Caribisch Gebied Redactie 04-07-2024 - 1 minuten leestijd

MIAMI – Orkaan Beryl raast met windsnelheden tot 215 kilometer per uur door het Caribisch gebied en heeft gisteren aanzienlijke schade aangericht in Jamaica. Ten minste één persoon kwam om nadat een boom op haar huis viel. Op dit moment passeert de orkaan de Kaaimaneilanden, op weg naar de provincie Yucatan in Mexico.

Het totale dodental door de orkaan is opgelopen tot minstens tien, maar dit aantal kan hoger zijn vanwege beperkte communicatie met de omliggende eilanden door overstromingen en harde wind.

Bijna duizend Jamaicanen verbleven gisteravond in opvangcentra, meldde Richard Thompson, waarnemend directeur-generaal van de Jamaicaanse rampendienst, aan een lokale nieuwszender. De belangrijkste luchthavens van het eiland zijn gesloten en de straten zijn grotendeels verlaten. Premier Andrew Holness heeft een landelijke avondklok ingesteld en het hele land uitgeroepen tot rampgebied. Deze status geldt de komende zeven dagen en verplicht iedereen binnen te blijven tussen 06.00 en 18.00 uur lokale tijd.

Volgens de meteorologische dienst van Jamaica trok Beryl woensdagavond richting de Kaaimaneilanden. Premier Holness verklaarde de ramptoestand vanwege de verwachte koers, kracht en impact van Beryl. “Dit is om iedereen veiligheid te garanderen tijdens het passeren van de storm en om te voorkomen dat mensen met criminele bedoelingen toch de straat op gaan.”

De afgelopen dagen trok Beryl al over het zuidoosten van het Caribisch gebied, waarbij zeker zeven doden vielen: drie op Grenada, drie in Venezuela en één op Saint Vincent en de Grenadines. Op verschillende eilanden is veel schade aangericht door de storm.