Orkaan Tammy passeert Sint Maarten, maar leidt nog niet tot problemen

PHILIPSBURG – Vanochtend om 5.00 uur passeerde orkaan Tammy op ongeveer 100 kilometer afstand Sint Maarten. De doortocht van de orkaan leidde toen nog niet tot noemenswaardige problemen. Er is sprake van lichte regenval, maar de wind is bijna volledig gaan liggen. Later vandaag wordt er echter meer regen verwacht wanneer de staart van de orkaan overtrekt. Tammy beweegt traag, wat kan leiden tot aanzienlijke neerslag.

Bewoners van Sint-Maarten en omliggende gebieden hebben zich voorbereid op de naderende orkaan Tammy. Minister-president Silveria Jacobs deed gisteravond een dringende oproep aan alle inwoners van het eiland om in de nacht van zaterdag op zondag niet de straat op te gaan.

Als voorzorgsmaatregel zijn alle winkels en restaurants gesloten, en ook de luchthaven is niet operationeel. In de afgelopen dagen hebben veel mensen voorraden aangelegd, waaronder voedsel, kaarsen en water. Jacobs adviseerde iedereen om binnenshuis te blijven en quality time door te brengen met familie en vrienden.

Defensie is gevraagd om militairen paraat te hebben staan om de bevolking te ondersteunen bij het veilig blijven gedurende en na de doortocht van de orkaan.

Ook op de nabijgelegen eilanden Saba en Sint-Eustatius zijn de bewoners voorbereid op Tammy. Voor deze eilanden is een waarschuwing uitgegeven voor een tropische storm, aangezien de orkaan daar minder dichtbij passeert.