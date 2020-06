Orkaanseizoen: drie tot zes ‘major’orkanen

32 Gedeeld

Willemstad – Het Atlantische orkaanseizoen is vandaag begonnen. Volgens de NOAA is de kans groot op een actiever seizoen dan normaal, met 6 tot 10 orkanen. Drie tot zes daarvan worden zogeheten ‘Major Hurricanes’.

Het orkaanseizoen loopt ieder jaar van 1 juni tot en met 30 november. In die periode is het water van de Atlantische Oceaan het warmst. De reden dat er dit jaar een boven normaal actief seizoen wordt verwacht, heeft te maken met een combinatie van klimaatfactoren, zoals een La Niña.

Verder is er sprake van een West-Afrikaanse moesson. Beide kunnen bijdragen aan het ontstaan van een tropische storm of orkaan.

Behalve Tropische Storm ‘Arthur’ is Tropische Storm ‘Bertha’ inmiddels al de revue gepasseerd, vorige week, nabij South Carolina. De volgende naam in de lijst is ‘Cristobal’ en zou later deze week in de Golf van Mexico kunnen ontstaan.

