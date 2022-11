Orkanen worden komende jaren krachtiger én blijven langer doorgaan

Door Caribisch Netwerk

Wat is het risico voor de Caribische eilanden op een orkaan als Irma? En hoe groter wordt dat risico door klimaatverandering? Onderzoeker Nadia Bloemendaal (Vrije Universiteit) heeft daar onderzoek naar gedaan.

De verwachting is dat er niet méér orkanen zullen komen, wel krachtigere orkanen. Bloemendaal heeft data verzameld en daarmee verschillende simulaties gedaan. Volgens haar onderzoek blijkt dat de kans op de zwaarste orkanen (van categorie vier of vijf) in de komende tientallen jaren zal verdubbelen.

Wat haar onderzoek ook bijzonder maakt, is dat ze een kansberekening kan maken per regio eilanden. Voor Saba betekent het dat een orkaan zoals Irma ‘eens in de zeventig jaar’ boven het eiland zal razen.

Nadia Bloemendaal over haar onderzoek naar orkanen bij Atlas (NTR) met Petra Grijzen





Orkanen zullen niet alleen krachtiger worden, maar ze zullen ook in een groter gebied op aarde kunnen overleven door klimaatverandering. De zeewatertemperatuur zal naar verwachting in grotere gebieden vaker warmer zijn dan normaal. Dat werkt als brandstof voor een orkaan.

Wat maakt een orkaan zo verwoestend?

