Orlando Cuales krijgt prestigieuze Boeli van Leeuwen-prijs

WILLEMSTAD – Orlando Cuales heeft de prestigieuze Boeli van Leeuwen-prijs gewonnen. Deze onderscheiding wordt om de twee jaar uitgereikt door de regering van Curaçao. De prijs wordt 10 oktober uitgereikt op de geboortedag van Van Leeuwen.

Orlando Cuales wordt op Curaçao beschouwd als een van de eminente figuren in de radiowereld, die de afgelopen decennia een blijvende impact heeft gehad op de Curaçaose samenleving met zijn unieke stem en scherpe meningen. Orlando Cuales zit al 51 jaar in het radiovak.

De Boeli van Leeuwen-prijs wordt sinds 2009 elke twee jaar toegekend aan een of meer personen of organisaties die uitmuntende intellectuele prestaties hebben geleverd op het gebied van cultuur, recht, overheid, sociale zaken of journalistiek. De prestaties van de winnaar moeten een voorbeeld en inspiratie zijn voor de gemeenschap en de grenzen van Curaçao overstijgen.

Naast de Boeli van Leeuwen-prijs heeft de Curaçaose Culturele Raad ook de Cola Debrot-prijs in beheer. De Cola Debrot-prijs wordt toegekend in een van de volgende categorieën: architectuur, beeldende kunst, dans, folklore, literatuur, muziek, theater of wetenschap. Ook heeft de Culturele Raad de opdracht gekregen voor de Charlwin “Broertje” Marshall-prijs, een prijs voor jongeren en op het culinaire vlak.

In 2013 ontvingen Tania Kross, Randal Corsen en Carel de Haseth de prestigeuze prijs voor Katibu di Shon (Slaaf en Meester), de eerste opera in het Papiaments.

in 2013 en Angela Roe in 2015 voor haar documentairefilm Sombra di Koló (De Schaduw van Kleur), een dertigtal interviews over de invloed van ras en huidskleur op het dagelijkse leven, in samenwerking met Hester Jonkhout en Selwyn de Wind.

In 2017 kreeg journalist Mariano Heyden de prijs uitgereikt en in 2019 volgde pianist Norman Moron. In 2021 werd de prijs niet uitgereikt vanwege de coronapandemie.