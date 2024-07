Nieuws Curaçao Oryx lease raffinaderij stuit op aanzienlijke juridische en milieu-uitdagingen Dick Drayer 01-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft een leaseovereenkomst getekend met de Oryx Group om de raffinaderij op het eiland te exploiteren. Dit besluit komt na een lange periode van onzekerheid over de toekomst van de raffinaderij, maar stuit op aanzienlijke juridische en milieu-uitdagingen.

Oryx Group heeft met Refineria di Kòrsou (RdK) een overeenkomst bereikt om de terminal in Bullenbaai en de faciliteit in Emmastad te beheren voor een periode van 30 jaar. Met een opslagcapaciteit van meer dan 30 miljoen vaten is dit een strategische zet om de oliesector op Curaçao te versterken. “We zijn enthousiast om onze operaties op deze sleutelpositie te beginnen,” aldus Ghanim M Al Saad, voorzitter van Oryx Group.

Maar een gerechtelijke uitspraak in Hoger Beroep in 2021 bemoeilijkt de hervatting van de raffinageactiviteiten onder de oude vergunningen. De rechter heeft bepaald dat de raffinaderij niet mag opereren onder de bestaande ministeriële regeling voor uitstoot van schadelijke stoffen. Curaçao moet voldoen aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit betekent dat de raffinaderij aanzienlijke investeringen moet doen om aan deze internationale milieunormen te voldoen.

OInyx zegt daarover dat het in de initiële fase van het partnerschap met Curaçao zich zal richten op de opstart van de faciliteiten. Gedetailleerde technische, economische en milieu-evaluaties zullen tijdens de eerste drie jaar worden uitgevoerd om de koers uit te zetten voor de operationele termijn van 30 jaar.

De overheid en Oryx Group zegt te staan voor de uitdaging om meer dan 70 miljoen dollar te investeren in de komende vijf jaar om de faciliteiten te upgraden en te zorgen voor naleving van de WHO milieu- en veiligheidsnormen. Zonder deze aanpassingen blijft de hervatting van de raffinage onmogelijk, wat ook door deskundigen wordt bevestigd. De huidige staat van de raffinaderij maakt exploitatie praktisch onhaalbaar zonder grootschalige renovaties.