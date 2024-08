Nieuws Curaçao Oryx wil niks weten van publicaties over verontreinigde olieproducten Redactie 07-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Oryx Group/Oryx Midstream Ltd. benadrukt dat de publicatie op de website Public Eye, waarin enkele bedrijven worden genoemd die profiteren van gebrekkige regelgeving in Afrikaanse landen door vervuilde en verontreinigde brandstoffen te verkopen, niets met hen van doen heeft.

De Oryx die genoemd wordt in het artikel zou niets te maken hebben met de Oryx Group die op 1 juli een contract heeft getekend met de raffinaderij van Curaçao.

In een verklaring legt de Oryx Group/Oryx Midstream Ltd. uit dat zij hun activiteiten zijn begonnen in 2021 en dat het artikel van Public Eye, waar eerder ochtendkrant Èxtra naar verwees, gebaseerd is op een onderzoek uit 2016. Destijds bestond de Oryx Group en haar dochterondernemingen nog niet, aldus het bedrijf.

“De bedrijven Oryx Group en Oryx Energies zoals genoemd in de studie van Public Eye en gevestigd in Zwitserland, zijn niet de bedrijven die verbonden zijn aan de Oryx Group die onlangs een overeenkomst heeft getekend met de raffinaderij van Curaçao (RdK). Het op 1 juli getekende contract is fundamenteel voor het efficiënt beheren van de import en export van olie in het Caribisch gebied en andere regio’s.”

Het bedrijf benadrukt dat alle informatie over Oryx Group en Oryx Midstream Private Ltd te vinden is op https://www.oryxgroup.com/. Minister Charles Cooper adviseerde tijdens een bijeenkomst met sociale partners afgelopen vrijdag de vakbonden om informatie over de bedrijven waarmee RdK een deal heeft gesloten, zoals Global Oil en Oryx, op te zoeken via Google, omdat hij als minister geen gedetailleerde informatie kan verstrekken over private bedrijven.

