Onderwijs Oud-DUO studenten krijgen geld terug Dick Drayer 21-01-2025 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Oud-studenten die onder het leenstelsel in Nederland hebben gestudeerd tussen september 2015 en augustus 2023, krijgen mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming. De Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO stuurt vanaf januari persoonlijke berichten naar deze groep om hen te informeren over de tegemoetkomingen waarvoor zij in aanmerking kunnen komen.

De regeling is bedoeld om studenten tegemoet te komen die tijdens hun studiejaren geen basisbeurs hebben ontvangen en daardoor mogelijk meer hebben moeten lenen. Er zijn twee regelingen beschikbaar: de tegemoetkoming gemiste basisbeurs en de tegemoetkoming studievoucher. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de student een (afsluitend) diploma moet hebben behaald.

Gemiste basisbeurs

Studenten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een bedrag van 34,17 euro per maand dat zij in het leenstelsel gestudeerd hebben. Dit bedrag wordt automatisch verrekend met een eventuele studieschuld. Indien er geen studieschuld is, wordt het bedrag uitbetaald aan de oud-student.

Daarnaast hebben oud-studenten die hun studie zijn begonnen in de eerste vier jaren van het leenstelsel recht op een eenmalige tegemoetkoming van 2.098 euro. Ook dit bedrag wordt verrekend met een eventuele studieschuld of uitbetaald indien er geen schuld openstaat.

Zelf aanvragen

Oud-studenten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen in januari automatisch bericht van DUO, mits hun gegevens bekend zijn bij de dienst. Studenten die hun diploma later behalen, ontvangen bericht nadat hun onderwijsinstelling de diplomagegevens heeft aangeleverd.

Studenten die geen gebruik hebben gemaakt van studiefinanciering of het studentenreisproduct, moeten de tegemoetkoming gemiste basisbeurs zelf aanvragen. DUO roept deze groep op om hun aanvraag in te dienen via de officiële kanalen.