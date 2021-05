Oud-minister Aruba gearresteerd voor corruptie

ORANJESTAD – Op Aruba is oud-minister en huidig parlementariër Benny Sevinger gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2017 overheidsterreinen te hebben weggegeven aan bevriende relaties. In 2019 vonden er al huiszoekingen bij hem plaats in verband met de zaak.

De arrestatie kwam niet onverwacht. In de afgelopen weken werden bijna tien personen, onder wie ondernemers, op het eiland aangehouden in verband met deze zogenoemde ‘Avestruz’-zaak. Enkele personen zitten nog steeds vast. Sevinger is lid van de AVP.

In 2019 werd Paul Croes, een andere AVP-prominent, veroordeeld tot 4 jaar wegens het verkopen van werkvergunningen. De leider van de AVP, oud-premier Mike Eman, heeft het Openbaar Ministerie in de afgelopen tijd meerdere malen ‘partijdig’ genoemd. Volgens hem worden rond verkiezingstijd altijd acties ondernomen door het OM tegen AVP-leden. Daarmee zou het Openbaar Ministerie de kiezer willen beïnvloeden, stelt Eman. Op Aruba zijn op 25 juni verkiezingen.

