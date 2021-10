Oud-minister Croes krijgt lagere straf vanwege corruptie

38 Gedeeld

ORANJESTAD – Paul Croes moet drie jaar zitten. Een jaar minder dan in Eerste Aanleg. Daarnaast mag de Arubaanse oud-minister acht jaar lang niet meer werken in overheidsdienst. Ook mag hij zich voor die periode niet meer verkiesbaar stellen.

Zijn vrouw stond ook terecht, maar werd vrijgesproken. Wel kreeg zij een taakstraf van 120 dagen omdat ze een huishoudelijke hulp in dienst had die geen verblijfspapieren had. Croes hoeft niet meteen de cel in, daar had het OM wel om gevraagd. Zowel OM als de oud minister hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Nederland.

