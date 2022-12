WILLEMSTAD – Oud-minister Jacintha Constancia moet toch de gevangenis in. De veroordeling in hoger beroep in de mondkapjesaffaire blijft staan. Wel heeft de Hoge Raad beslist dat ze maar twintig maanden straf krijgt in plaats van 21 maanden omdat alles zo lang heeft geduurd.

De mondkapjes affaire Dubnium gaat over oplichting van de Stichting Buro Ziektenkostenvoorzieningen BZV. Het Hof was van oordeel dat Constancia en haar man de BZV hebben opgelicht door in 2021 een offerte en een factuur voor de levering van ongeveer 40.000 mondkapjes bij BZV in te dienen, terwijl zij nooit van plan zijn geweest om deze mondkapjes aan BZV te leveren.

Naast de celstraf had het Hof aan Constancia als bijkomende straf de ontzetting uit het recht om het ambt van minister te bekleden voor vijf jaar opgelegd.