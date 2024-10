Politiek Oud-minister: Stranden van Curaçao zijn ‘heilig’ Dick Drayer 17-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Voormalig minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, heeft zich uitgesproken over de recente ontwikkelingen rond de stranden van Curaçao. Hij benadrukt dat, hoewel hij de economische groei en toeristische ontwikkeling van het eiland steunt, de stranden als heilig moeten worden beschouwd en beschermd. Dit betekent dat er bij elke vorm van ontwikkeling rekening moet worden gehouden met zowel de lokale gemeenschap als het milieu.

Cijntje maakt duidelijk dat de betrokkenheid van de gemeenschap essentieel is in het proces van toeristische ontwikkeling. Hij verwijst naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waartoe Curaçao zich heeft verbonden, en roept op tot het naleven van deze internationale normen. Volgens Cijntje moet premier Gilmar Pisas, die aan het hoofd staat van de SDG-commissie van Curaçao, ervoor zorgen dat de kustlijnen worden beschermd en dat er niet direct aan de kust wordt gebouwd. Faciliteiten zoals palapa’s zouden naast de stranden moeten komen om de natuur te beschermen.

De voormalige minister benadrukt dat de stranden infrastructuur en faciliteiten nodig hebben, maar dat deze ontwikkelingen op een verantwoorde manier moeten gebeuren. Hij suggereert dat het Curaçao Tourist Board (CTB) een grotere rol zou moeten krijgen in het beheer van de stranden die nog niet onder hun verantwoordelijkheid vallen. Cijntje ziet in het CTB de aangewezen instantie om de duurzame ontwikkeling van de stranden te coördineren, een proces dat volgens hem in lijn is met de resoluties die zijn aangenomen tijdens de Nationale Toerisme Conferentie op Wereld Toerisme Dag.

Cijntje wijst erop dat de economische voordelen van het toerisme niet ten koste mogen gaan van de belangen van de gemeenschap. Hij dringt erop aan dat de bevolking van Curaçao actief betrokken blijft bij de besluitvorming over de stranden. “Door onze gemeenschap centraal te stellen in de toeristische ontwikkeling, versterken we de sociale cohesie en leggen we een solide basis voor een duurzame toekomst”, aldus Cijntje. Hij voegt eraan toe dat de rechten en participatie van de bevolking ervoor zorgen dat toeristische ontwikkelingen niet alleen de economie, maar ook de levenskwaliteit van de Curaçaose burgers verbeteren.

Cijntje sluit af met een oproep aan de overheid om de beschikbare fondsen voor de ontwikkeling van de stranden zorgvuldig te beheren, zonder paniek te zaaien over eventueel verlies van investeringsmiddelen. Volgens hem zijn er oplossingen om ervoor te zorgen dat dit geld goed wordt benut, door het CTB een grotere rol te geven in het beheer van deze middelen.

0

- tekst gaat verder onder de advertentie -