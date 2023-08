Oud-politicus Nico Cornelisse overleden: een leven gewijd aan culinaire en politieke passies

WILLEMSTAD – Het eiland Curaçao en de culinaire wereld rouwen om het verlies van Nico Cornelisse, een man die zowel in de politieke als culinaire arena opmerkelijke prestaties heeft neergezet. Op 77-jarige leeftijd is Cornelisse overleden, waarbij hij een erfenis van culinaire excellentie en politieke betrokkenheid achterlaat.

Nico Cornelisse’s naam is synoniem geworden met gastronomische uitmuntendheid op het eiland. Sinds 1981 bestierde hij met passie het luxe restaurant in Scharloo, bekend als The Wine Cellar. Hier combineerde hij de Franse keuken met een Caribische flair, een combinatie die bij zowel vakantiegangers als de lokale bevolking in de smaak viel.

Niet alleen een vooraanstaande chef-kok, maar ook een wijnkenner, was Cornelisse een sleutelfiguur binnen de prestigieuze culinaire organisatie Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, met Parijs als hoofdzetel. Hij was de Bailli Délégué voor het Caribisch gebied, wat hem de vergelijking opleverde met een kardinaal in de Katholieke kerk. Zijn invloed strekte verder dan alleen zijn restaurant, aangezien hij zijn passie voor culinaire kunst deelde met anderen en zelfs lessen over wijnproeverij organiseerde voor geïnteresseerden.

Buiten de culinaire wereld bracht Cornelisse ook zijn expertise in de politieke sfeer in. Tussen 2007 en 2010 diende hij als lid van de Eilandsraad van Curaçao namens de PAR. Zijn onverzettelijkheid en kritische geest binnen de raad getuigden van zijn vastberadenheid om bij te dragen aan een autonoom Curaçao. Zijn vriend en mede-culinair genoot, Gerold Rach, herinnert zich Cornelisse als een persoon die ondanks de druk altijd zijn eigen mening verkondigde en voor zijn overtuigingen stond.

Nico Cornelisses nalatenschap zal voortleven door zijn bijdragen aan de culinaire scene en zijn inzet voor het eiland. Zijn kinderen hebben zijn passie geërfd, waarbij zoon Daniel verantwoordelijk is voor de wijnen en de bar van The Wine Cellar, zoon Anton zijn eigen weg heeft gevonden met het Aziatische restaurant Soi95, en zoon Thomas leidde tot voor kort Chanterelle Bistro.

Het eiland neemt afscheid van een man die zowel smaakpapillen heeft verrukt als het politieke toneel heeft verrijkt. Nico Cornelisse zal worden herinnerd als een culinaire visionair en een vastberaden politicus die zijn stempel heeft gedrukt op Curaçao en de harten van velen heeft geraakt.