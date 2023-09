Oud-premier Rhuggenaath van Curaçao naar Wereldbank

DEN HAAG – Oud-premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao wordt bewindvoerder bij de Wereldbank. Hij is door het demissionaire kabinet Rutte voorgedragen. Zijn benoeming geldt voor vier jaar. Rhuggenaath volgt Koen Davidse op die naar het ministerie van Defensie vertrekt.

Met Rhuggenaath wordt een ervaren kandidaat voorgedragen, twittert demissionair minister Sigrid Kaag (Financiën). “Zijn bestuurlijke, internationale en financiële achtergrond zijn een stevig fundament om bij te dragen aan de bestrijding van armoede en bevordering van de wereldwijde welvaart.” I am delighted that we have nominated @EugeneRhugg for the post of Executive Director at the @WorldBank. His international, policymaking, and financial experience make him an excellent candidate for this position. The @WorldBank is a key partner in our fight against poverty. https://t.co/EPvHfIQlny— Sigrid Kaag (@Minister_FIN) September 1, 2023

Rhuggenaath was leider van de liberale partij PAR en was tussen 2017 en 2021 minister-president van Curaçao. Het eiland kende toen grote economische problemen door de uitbraak van corona. Rhuggenaath is op dit moment voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland.