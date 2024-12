Suriname Oud-president Desi Bouterse op 79-jarige leeftijd overleden Redactie 25-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Waterkant

PARAMARIBO – De voormalige president en legerleider van Suriname, Desiré Delano (Desi) Bouterse, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan de Surinaamse krant De Ware Tijd. Bouterse overleed op kerstavond 2024 na een kort ziekbed op een schuiladres. Zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar Paramaribo, waar de familie voorbereidingen treft voor een officiële verklaring.

Bouterse was een omstreden figuur die decennialang een centrale rol speelde in de Surinaamse politiek en samenleving. Hij kwam in 1980 aan de macht door een staatsgreep, de Sergeantencoup, waarbij de regering van Henck Arron werd afgezet. Deze coup kreeg aanvankelijk brede steun, maar zijn regime werd overschaduwd door de Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien tegenstanders van het regime werden geëxecuteerd.

In 2023 werd Bouterse in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor zijn rol in deze moorden. Hij sloeg op de vlucht en was sindsdien voortvluchtig. Ondanks invallen door de autoriteiten, waaronder enkele dagen voor zijn dood, werd hij niet gevonden.

Bouterse was tweemaal president van Suriname, van 2010 tot 2020. Onder zijn leiderschap richtte hij zich op nationale eenwording en multi-etnische politiek, maar de herinnering aan zijn controversiële verleden bleef een blijvende splijtzwam in het land. Zijn politieke partij, de Nationale Democratische Partij (NDP), speelde een belangrijke rol in de Surinaamse politiek.

Op het partijcentrum van de NDP in Geyersvlijt hebben zich inmiddels toppers en leden van de partij verzameld om elkaar te steunen. Een officiële mededeling van de familie wordt spoedig verwacht.

98