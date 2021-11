Oud-studenten met betalingsproblemen terecht bij DUO op Aruba en Curaçao

1 Delen

Oud-studenten met betalingsproblemen op hun studieschuld in Nederland zijn de afgelopen weken geholpen met een persoonlijk gesprek in één van de servicekantoren. De Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, die de leningen in Nederland verstrekte houdt rekening met de draagkracht van oud-studenten. Maar die moet eerst wel zelf in actie komen.

Sinds begin november is DUO aanwezig op Aruba en Curaçao en heeft tijdelijke servicekantoren geopend. In de eerste twee weken heeft zij honderden oud-studenten en aankomende studenten geholpen door middel van voorlichting en persoonlijke gesprekken. Ook de komende twee weken staan medewerkers klaar op de eilanden om oud-studenten te helpen met een passende oplossing bij terugbetaling van hun Nederlandse studieschuld.

In de servicekantoren op de twee eilanden kunnen mensen terecht met al hun vragen over Nederlandse studiefinanciering en het terugbetalen van hun studieschuld. Ook vinden op de servicekantoren gesprekken plaats met mensen met betalingsachterstanden om te komen tot een betalingsregeling op maat.

Terugbetalen naar draagkracht

Monique Hoogerwerf is coördinator Caribisch gebied bij DUO en ziet dat veel mensen niet weten dat DUO bij de berekening van het maandbedrag om terug te betalen rekening kan houden met iemands inkomen. Je betaalt dan terug naar ‘draagkracht’.’ Een oud-student moet de verlaging van het maandbedrag wel zelf aanvragen.

Hoogerwerf: ‘Veel mensen betalen na het doorgeven van hun inkomen een lager maandbedrag of hoeven soms zelfs helemaal niets te betalen. Bij veel oud-studenten zien we grote opluchting dat er een oplossing is gekomen voor hun betalingsachterstand. Tegen iedereen met een betalingsachterstand die nog twijfelt zou ik willen zeggen: Kom met ons in contact. We kunnen je helpen!’

Bonaire

De servicekantoren op Aruba en Curaçao zijn nog geopend tot en met 26 november. Vanaf 29 november tot en met 10 december brengt DUO ook nog een bezoek aan Bonaire. Voor een bezoek aan een servicekantoor is het niet nodig om een afspraak te maken. Terugbetalers moeten wel een legitimatiebewijs meenemen en een overzicht van hun inkomsten en uitgaven. :ocaties en openingstijden staan op duo.nl/bezoekantillen.