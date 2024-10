Nieuws uit Nederland Oud-studenten op de eilanden kunnen aflossing studieschuld verlagen Dick Drayer 29-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Van 11 tot en met 29 november bezoekt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten om oud-studenten te informeren over mogelijke verlaging van hun maandelijkse aflossing van de studieschuld. Uit gegevens blijkt dat een deel van de oud-studenten meer aflost dan nodig, doordat het maandbedrag vaak is berekend zonder rekening te houden met het inkomen. Tijdens het bezoek opent DUO tijdelijke servicekantoren en organiseert het voorlichtingsbijeenkomsten voor aankomende studenten.

Volgens Monique Hoogerwerf, coördinator Caribisch gebied bij DUO, is het cruciaal dat oud-studenten hun inkomensgegevens doorgeven. “We raden iedereen aan het inkomen door te geven. Het nieuwe maandbedrag kan namelijk alleen maar lager en nooit hoger worden,” legt Hoogerwerf uit. Vorig jaar heeft DUO een vergelijkbare campagne gevoerd die al zeer succesvol was, maar met de nieuwe campagne wil DUO nog meer mensen bereiken.

Ondersteuning

Oud-studenten met vragen over hun studieschuld of de studiefinanciering kunnen zonder afspraak terecht bij de tijdelijke servicekantoren op de eilanden. De DUO-medewerkers bieden ondersteuning bij het invullen van formulieren en kunnen helpen als iemand geen toegang meer heeft tot de digitale diensten van DUO. Bezoekers moeten een geldig legitimatiebewijs en een inkomensverklaring van de belastingdienst over 2022 en 2023 meenemen, zodat ter plekke een verlaging van het maandbedrag kan worden aangevraagd.

Naast de tijdelijke kantoren biedt DUO een webinar aan voor oud-studenten. Hierin wordt niet alleen uitleg gegeven over het verlagen van de maandelijkse aflossing, maar ook over de voordelen van lokaal terugbetalen. Voor aankomende studenten die in Nederland willen gaan studeren, organiseert DUO voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met de Samenwerkende Hogescholen op Aruba en Curaçao. Deze bijeenkomsten worden voor het eerst aangeboden tijdens de studie- en beroepenmarkt, zodat nog meer studenten en hun ouders bereikt worden.

0

- tekst gaat verder onder de advertentie -