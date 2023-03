Oude problemen escaleren tot massale vechtpartij op straat

WILLEMSTAD – Een oude vete, die tijdens carnaval weer opbloeide, mondde gisteren uit in een massale vechtpartij in de Kaya Venancio F. Isenia in Montaña.

Politie-eenheden van Montaña, Punda en zelfs Rio Canario werden opgetrommeld om de situatie onder controle te krijgen.

Na een confrontatie tijdens de carnavalsperiode zocht een van de partijen de andere partij op en zou stenen hebben gegooid. Toen de stenengooiers er vandoor wilde gaan, werden ze achtervolgd door de andere partij.

De auto’s kwamen uiteindelijk met elkaar in botsing. Alle inzittende van beide wagen stapte uit en begonnen met elkaar te vechten.

De politie heeft waarschuwingsschoten gebruikt om de situatie onder controle te krijgen. Een steekwapen en een machete werden in beslag genomen, vier mannen gearresteerd.