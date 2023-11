Ouders de hele dag welkom in het CMC als baby is opgenomen

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center heeft sinds gisteren haar bezoekuren binnen de Neonatale Intensive Care Unit aangepast, in lijn met de principes van Family-Centered Care. Daarmee kunnen ouders actief deelnemen aan het ziekenhuistraject van hun baby.

Als erkenning van de cruciale rol die ouders spelen in het welzijn en de ontwikkeling van pasgeborenen op de unit, heeft de afdeling haar beleid opnieuw geëvalueerd om een ​​meer inclusieve en ondersteunende omgeving te bevorderen.

Er zijn dit jaar al 52 baby’s opgenomen in het CMC omdat zij te vroeg waren geboren. Premature baby’s worden opgenomen in de Neonatale Intensive Care Unit, waar twaalf gespecialiseerde bedden beschikbaar zijn.

De Neonatale Intensive Care Unit had voorheen vaste bezoektijden, maar verwelkomt nu ouders dagelijks van 7.00 uur tot 20.00 uur, waardoor uitgebreide en flexibele toegang wordt geboden om gezinnen te ondersteunen tijdens het ziekenhuisverblijf van hun baby.

Dr. Naijla Duque, pediatrisch specialist, neonataloog en servicelijnchef bij het Curaçao Medical Center zegt: “De neonatale intensive care is een cruciale ruimte waar de band tussen ouders en hun pasgeborenen van het grootste belang is. Door de deelname-uren uit te breiden, willen we gezinnen de flexibiliteit en ondersteuning bieden die ze nodig hebben in een soms uitdagende tijd.”