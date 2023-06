Ouders op Curaçao in paniek door wijziging reisregels voor minderjarigen

WILLEMSTAD – Vanaf 1 juli worden de reisregels op Curaçao voor het reizen met minderjarige kinderen gewijzigd. Het traditionele briefje met ouderlijke toestemming is niet langer geldig, en dat zorgt volgens Caribisch Netwerk voor veel paniek bij ouders, vooral nu de grote vakantie voor de deur staat.

De veranderingen in de regelgeving hebben voor opschudding gezorgd onder ouders op sociale media. Een moeder reageerde gefrustreerd: “Wat een gedoe. Wat moet ik precies aanvragen? We gaan al over twee weken op vakantie! Dit is erg onhandig zo kort voor de grote vakantie.”

Onduidelijkheid en een gebrek aan informatie kenmerken de situatie. De verwarring wordt vergroot doordat zelfs het personeel van Kranshi en van het Gemeenschappelijk Hof van Curaçao en Sint-Maarten, waar een uittreksel van gezag moet worden aangevraagd, niet volledig op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Dit leidt tot tegenstrijdige informatie en verwijzingen naar incorrecte locaties.

Structuur

Daniella Victorina, jurist bij het ministerie van Justitie, probeert de afgelopen dagen zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen door interviews te geven aan de media. Zij legt uit dat deze wijziging bedoeld is om structuur te brengen in de procedure voor het reizen met minderjarige kinderen. De huidige situatie, waarbij sommige mensen met toestemmingsbriefjes reizen en anderen zonder enige documentatie, leidt tot problemen, waaronder kinderontvoering.

Ouders zijn voornamelijk gefrustreerd over de uitvoering van de nieuwe regels. Er is online weinig te vinden over de nieuwe procedure, waardoor velen niet weten welke documenten ze moeten aanvragen, in welke volgorde, en welke documenten ze mee moeten nemen voor hun specifieke situatie.

Victorina hoopt dat een nieuwe website, die alle benodigde informatie bevat, deze week gelanceerd wordt. Tot die tijd wordt informatie via Facebook en de media verstrekt. Hoewel ze erkent dat het handiger zou zijn geweest als deze informatie al beschikbaar was voor het invoeren van de nieuwe procedure, geeft ze aan dat dit niet is gelukt.

Victorina legt ook uit dat mensen nu meerdere keren naar Kranshi en het Gemeenschappelijk Hof moeten om de benodigde documenten aan te vragen, omdat de systemen tussen deze instanties en de immigratiedienst niet gekoppeld zijn. Ze streeft naar een toekomst waarin de registers wel gekoppeld zijn, maar op dit moment is dit nog niet het geval.

Er is een overgangsperiode tot 1 augustus ingesteld voor degenen die niet op tijd de juiste documenten kunnen aanvragen of de juiste papieren bij zich hebben. Maar Victorina benadrukt dat ouders in de tussentijd wel hun ouderschap en gezag, afhankelijk van de situatie, moeten kunnen aantonen en raadt iedereen aan om het nieuwe toestemmingsformulier te gebruiken.