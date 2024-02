Overdracht assets van CIBC Caribbean naar Orco Bank goedgekeurd

BRIDGETOWN – De verkoop van FirstCaribbean International Bank op Cayman aan de Orco Bank is goedgekeurd door de Centrale Bank van Barbados en die op Curaçao. De bank op Cayman is een dochteronderneming van FirstCaribbean International Bank.

Orco Bank, opgericht in 1986 in Curaçao, richt zijn diensten aan Curaçao, Bonaire en Sint-Maarten door het bieden van een uitgebreid scala aan persoonlijke en zakelijke bankoplossingen. Eerst richtte de bank zich op offshore-activiteiten, obligatiehandel en investeringsbankieren, maar nu biedt het ook bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in de regio.

In 2021 verkocht FirstCaribbean International Bank al haar activa in Aruba en enkele van haar OECS-territoria. Reden voor de verkoop, volgens de bank was haar strategie om zich te concentreren op kernmarkten om groei te versnellen.

Complex

De goedkeuring markeert volgens de bank het begin van een complex proces dat meerdere maanden in beslag neemt, gezien het twee gebieden en duizenden rekeningen betreft.

Teams van beide banken werken nauw samen om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de tussentijd zal CIBC Caribbean zijn klanten in zowel Curaçao als St. Maarten blijven voorzien van de dienstverlening die zij gewend zijn.

“Onze eerste prioriteit is om met ons personeel in beide gebieden te bespreken wat ons overgangsschema zal zijn, gevolgd door communicatie naar onze klanten over het gedetailleerde schema waarin we zullen beginnen met het overzetten van hun rekeningen naar Orco Bank,” merkte Mark McIntyre, de Managing Director voor de bank’s Cayman Operating Company waaronder de Curaçao en St. Maarten bedrijven vallen, op.