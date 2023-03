Overgangsregeling voor belastingschuldigen op Curaçao tot 1 juli 2023 om invorderingsrente te vermijden

WILLEMSTAD – De Belastingdienst op Curaçao gaat vanaf 1 april 2023 invorderingsrente in rekening brengen over openstaande belastingschulden. Het rentepercentage is vastgesteld op bijna zeven procent en wordt berekend op basis van de Invorderingsverordening 1954. Het doel van deze stap is om belastingschuldigen te motiveren hun openstaande schulden zo snel mogelijk af te lossen.

Om de impact van deze beslissing op belastingschuldigen te beperken, is er een overgangsregeling van kracht tot 1 juli 2023. Belastingschuldigen die voor deze datum een betalingsregeling treffen voor hun volledige schuld en zich aan de voorwaarden houden, hoeven geen invorderingsrente te betalen. Het advies is om op eigen initiatief gebruik te maken van deze regeling om extra kosten te voorkomen.

De Belastingdienst zal de komende periode de invorderingsacties intensiveren, waardoor het belangrijk is voor belastingschuldigen om op tijd te betalen. Voor werknemers die een loonvordering hebben voor de volledige belastingschuld geldt ook de overgangsregeling. Zij hoeven alleen de nominale belastingschuld inclusief eventuele boetes af te betalen.

Belastingschuldigen die gebruik willen maken van de overgangsregeling hoeven hiervoor niet naar WTC te komen, maar kunnen een mail sturen op eigen initiatief.