Overheid biedt betalingsregeling voor belastingschulden van 2018 en later

WILLEMSTAD – Belastingplichtigen met openstaande belastingschulden van 2018 en later kunnen een betalingsregeling treffen met de Ontvanger. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Onlangs heeft de rechter bepaald dat aanslagen van 2017 en eerder niet meer ingevorderd kunnen worden. Dit betekent dat belastingplichtigen zich alleen hoeven te richten op belastingschulden van 2018 en later. Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden.

De minister van Financiën heeft richtlijnen gepubliceerd om de burger te informeren over de mogelijkheden voor een betalingsregeling. Deze regels leggen uit hoe de Ontvanger beslist en welke voorwaarden er gelden.

Als de belastingplichtige een schuld heeft die lager is dan 50,000 gulden, dan is een regeling van maximaal vier jaar mogelijk in 48 termijnen.

Is de betalingsregeling na 48 maanden niet volledig betaald, dan kan de resterende schuld niet meer ingevorderd worden. Dit gebeurt alleen als u zich aan de afspraken houdt en uw huidige belastingverplichtingen nakomt.

Voor schulden hoger dan 50,000 gulden kan de Stichting Overheidsaccountantsbureau een onderzoek doen naar de betalingscapaciteit van een belastingplichtige. Voor wie niet binnen 48 maanden kan betalen zonder zijn of haar bedrijf in gevaar te brengen, wordt gekeken naar een haalbaar maandelijks bedrag.