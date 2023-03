Overheid Bonaire waarschuwt voor tussenverkopers van de Visitor Entry Tax 

KRALENDIJK – De overheid van Bonaire waarschuwt bezoekers van het eiland om geen Visitor Entry Tax via wederverkopers te betalen. Je bent dan onnodig meer geld kwijt dan via de enige juiste website tourismtax.bonairegov.com.

De ‘room tax’ en rental ‘car tax’ is vorig jaar vervangen door een eenmalig bedrag van 75 dollar, dat voor aankomst op het eiland betaald moet worden. Er bestaan sites van wederverkopers, die op geen enkele manier verbonden of gerelateerd zijn aan de overheid van Bonaire of de Tourism Corporation Bonaire, TCB. Wederverkopers vragen vaak tot tientallen dollars extra voor het betalen van de toeristenbelasting.

Geen strafbaar feit

Het is niet strafbaar om toeristenbelasting voor anderen te regelen en daar geld voor te vragen, maar nodig is het niet. Zelfs ter plaatse op de airport kun je eenvoudig voldoen aan de eenmalige toeristenbelasting.