Overheid Curaçao dacht aan vertrek Damen Shiprepair

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering heeft rekening gehouden met een eventueel vertrek van Damen Shiprepair uit Curaçao. Dat meldt het Antilliaans Dagblad op basis van anonieme bronnen. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling zou al voorbereidingen hebben getroffen voor een mogelijk vertrek van het bedrijf.

Zo zou MEO-minister Ruisandro Cijntje het ministerie van Financiën verzocht om hebben ruim vier miljoen gulden beschikbaar te stellen, mocht er een crisissituatie ontstaan waarin de lonen van Damen-medewerkers doorbetaald moesten worden bij een doorstart.

Hoewel Damen Shiprepair Curaçao nog steeds op het eiland actief is, zijn er in het verleden uitdagingen geweest. Het bedrijf draaide de laatste jaren verlies en moest in 2023 zijn eigen bestaansrecht bewijzen zonder externe hulp. Dit bracht onzekerheid met zich mee over hun aanwezigheid op het eiland.

Er waren ook zorgen over de noodzaak van ‘flexibilisering van de arbeid’ en aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden. Hoewel er een principeakkoord was met vakbond PWFC, werd dit door het personeel afgewezen. Daarnaast worstelde het bedrijf met verouderd materieel en verminderde productiecapaciteit.

Eerder dit jaar moest Damen ook nog 4,2 miljoen gulden aan achterstallige belastingen betalen. Er werd een regeling getroffen waarbij Damen een korting van dertig procent kreeg op een totaalbedrag van 10,2 miljoen gulden. Het voorstel om dit bedrag te reserveren voor mogelijke crisissituaties kwam vanuit het MEO, maar volgens de regels moeten alle belastinginkomsten naar de algemene middelen gaan.

Het ministerie van Financiën overwoog het verzoek van het MEO om de lonen van Damen-medewerkers door te betalen in het geval van een doorstart, maar alleen als er een solide reddingsplan was. Damen heeft inmiddels zijn belastingschuld voldaan.