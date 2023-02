Overheid Curaçao lanceert multimediaal platform voor eigen communicatie

WILLEMSTAD – De directie Communicatie en Informatie van Curaçao heeft een multimediaal platform ontwikkeld met de naam Gob. Daarop wordt overheidsinformatie gepresenteerd via verschillende programma’s. Dit platform kan worden bezocht via de website en sociale media van de overheid.

Het platform is ook toegankelijk via verschillende openbare diensten van de overheid en bevat een intern portaal dat speciaal is gewijd aan overheidsmedewerkers.

Enkele van de programma’s en segmenten van Gob. zijn Gobièrnu na Plaka chikí, gericht op de regering, Ki bo ke men, een podcast over actuele onderwerpen, en Bon pa Sa, gericht op overheidsstatistieken en -feiten en de diensten die de overheid biedt,

Daarnaast is er het programma Mi T’Ámtenar, dat overheidsmedewerkers en hun werk gedurende de dag laat zien om een beter beeld te geven wie de ambtenaar is en wat zijn werk inhoudt. Tot slot is er ook Puntra Fòrti 17, waar de premier vragen van de gemeenschap zal beantwoorden.

Een andere verandering die eind 2022 al zichtbaar werd, is het nieuwe ontwerp en de nieuwe beelden van de overheid. Er zal meer gebruik worden gemaakt van moderne illustraties, waarbij beeld en tekst worden gecombineerd om effectiever te communiceren.

Om dit mogelijk te maken is er geïnvesteerd in een lokale beeldbank met meer dan 10.000 afbeeldingen, genaamd GovStock. Deze beeldbank is bedoeld voor intern gebruik.