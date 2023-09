Overheid en vervoerssector voor de zoveelste keer om tafel om reorganisatie

WILLEMSTAD – De Curaçaose regering wil de huidige eilandverordening voor openbaar vervoer bijwerken. Ze wil alle belanghebbenden in het openbaar vervoer bij het verander proces betrekken. Op deze manier kunnen zij suggesties geven en ondersteuning bieden voor het wetgevingswijzigingsproces.

Om daar handen voeten aan te geven was er vorige week een symposium georganiseerd waar het ministerie van Vervoer een presentatie gaf over actuele cijfers, nieuwe projecten en drie voorgestelde wetswijzigingen en hun voordelen voor elke groep in de openbaarvervoersector.

De drie voorgestelde wetswijzigingen omvatten de verhoging van de leeftijdsgrens voor buschauffeurs, het beperken van het maximum aantal taxi- en toerwagenvergunningen, en het commercialiseren en professionaliseren van de taxisector.

Het doel van het symposium was om input te krijgen van belanghebbenden in het openbaar vervoer.

Niet voor het eerst

Slechte aansluitingen, grote verschillen in tarieven en onbetrouwbare tijdschema’s is het publiek al jaren een doorn in het oog, maar die wordt als belanghebbende in dir proces niet betrokken. Ook eerdere rapporten over de staat van het Openbaar Vervoer blijven dit keer liggen op de plank.

In 2019 was het nog de bedoeling om de vierhonderd kleine bussen onder te brengen in een coöperatie die samen met het ABC (Lijn)Busbedrijf samen zouden moeten gaan optrekken. Nad de wisseling van de regeringswacht, verdween alles weer in de lade.

Mislukt

Buschauffeur Humphrey Felipe zei tegen Caribisch Netwerk destijdsdat hij al twintig jaar verschillende plannen hoort, maar dat het altijd mislukt.

In 2016 heeft is er een onderzoek geweest naar de staat van het openbaar vervoerhet door de Consumentenbond, maar door druk van belanghebbenden uit de sector zelf, durfde de consumentenbelangen-organisate het rapport niet te publiceren.