Overheid gaat kwaliteit van benzine en diesel op Curaçao onderzoeken

WILLEMSTAD – Het ministerie van Economische Ontwikkeling gaat een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van benzine en diesel op Curaçao. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Duitse bedrijf SGS Inspire.

Volgens het ministerie heeft dit bedrijf veel ervaring en kennis over de oliemarkt en de capaciteit om het onderzoek uit te voeren. SGS Inspire is 22 november begonnen met interviews op Curaçao en rondt deze fase van het onderzoek morgen af.

Verschillende stakeholders in de sector worden ondervraagd. Dit moet leiden tot aanbevelingen. Ook zal het Duitse bedrijf verschillende bedrijven en installaties in de sector bezoeken. De totale studie neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Eind februari liggen de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen op tafel. De werkgroep die de studie ondersteunt bestaat uit vertegenwoordigers van Economische Ontwikkeling en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, maar ook Curoil, Bureau Telecommunicatie & Post, Curaçao Heavy Equipment Association, de transportvakbond Sindikato Transporte Uni, de Curaçao Car Dealers Association en vertegenwoordigers van de benzinepompen waaronder AsoGas, Copda en Vanddis.