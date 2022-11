Overheid hervat programma om gaten in de wegen op te vullen

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao hervat het wegenprogramma om de gaten in het wegdek te vullen. De afgelopen weken zijn er veel nieuwe bijgekomen vanwege de zware regenval.

De gaten in de weg veroorzaken niet alleen schade aan auto’s en ander verkeer, maar zorgen ook voor gevaarlijke situaties wanneer chauffeurs de gaten proberen te ontwijken.

Probleem voor de wegwerkers was het ontbreken van voldoende asfalt, maar ook dat is inmiddels opgelost. Zo is Publieke Werken druk geweest in Soto en zijn ze bijna klaar. De Kaminda Johan Statius van Eps is inmiddels gereed.