Overheid hervat renovatiewerkzaamheden fruitmarkt in Punda

Archieffoto – ABC Online Media

WILLEMSTAD – De overheid hervat vandaag de onderhoudswerkzaamheden aan de fruitmarkt in Punda. Die wordt onder andere voorzien van nieuw tegelwerk.

De werkzaamheden begonnen in 2019, toen de laatste Venezolaanse fruitbootjes vertrokken. De grens met Venezuela was daarvoor op last van Maduro gesloten. Er was al eerder gestart met het tegelwerk, maar dat liep vertraging op vanwege corona. De laatste 15 kraampjes zijn nu aan de beurt, maar de Venezolaanse bootjes komen voorlopig nog niet terug.

