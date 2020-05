Overheid moet 58.000 gulden schadevergoeding betalen

4 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De overheid moet schadevergoeding betalen aan een vuurwerkimporteur. Die had zijn zware vuurwerk voor grote shows opgeslagen in het Kruithuis in Brievengat. Daar werd het vuurwerk in oktober 2018 gestolen.

Het opslaan van vuurwerk in het kruithuis is verplicht. De importeur vindt dan ook dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid bij opslag. En de rechter was het daarmee eens. Die veroordeelde de overheid tot het betalen van de 58.000 gulden schade aan de importeur.

