Overheid moet internationale milieunormen hanteren voor luchtvervuiling

WILLEMSTAD – De overheid is in hoger beroep opnieuw door de rechter op de vingers getikt vanwege de luchtvervuiling van de Isla. De regering van Curaçao heeft al jaren te weinig oog voor de gezondheidsschade van haar eigen inwoners door de raffinaderij.

Ook vind de rechter dat er internationaal geaccepteerde normen moeten gelden, die in een wet zijn neergelegd. Nu is dat nog in een ministeriële regeling, waar het parlement niet aan te pas is gekomen. Vanaf nu moet Curaçao zich houden aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit.

