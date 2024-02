Overheid start kort geding tegen ABVO en medewerkers Belastingdienst

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft een spoedprocedure aangespannen tegen de vakbond ABVO en ongeveer twintig medewerkers van de afdeling ‘bijzondere invordering’ bij de Belastingdienst. Dit gebeurde nadat minister van Financiën, Javier Silvania, via sociale media had aangekondigd alle medewerkers uit te nodigen voor een lunch bij Renaissance Wind Creek Resort.

De procedure, gepland voor vanmiddag om 14.00 uur, eist dat de acties worden beëindigd en de medewerkers hun dagelijkse werkzaamheden hervatten.

De kernvraag in het kort geding is of de werkomgeving veilig genoeg is voor de werknemers om terug te keren naar kantoor. De rechter moet bepalen of er daadwerkelijk geen gezondheidsrisico’s zijn voor de medewerkers.

De acties begonnen op 6 februari nadat werknemers het werk neerlegden en zich bij het ABVO-hoofdkantoor meldden vanwege schimmelvorming. Er was afgesproken dat een gespecialiseerd bedrijf de kantoren opnieuw zou schoonmaken, wat op 10 februari plaatsvond.

Ook zou er op 13 februari een ontmoeting zijn met vakbondsvertegenwoordigers om het werk te hervatten, gevolgd door de installatie van een nieuw airconditioningsysteem op 16 februari voor een betere luchtcirculatie.

Maar de werknemers meldden zich opnieuw bij ABVO op 13 februari, waarna Silvania dreigde met maatregelen, waaronder het uitsluiten van de groep werknemers van overurentoeslag en bonussen.

De vakbonden ABVO, NAPB, STrAF, SAP, en Sitek waarschuwden tijdens een persconferentie dat Silvania de gevolgen van zijn acties zou moeten dragen als hij doorgaat met dit gedrag, omdat leden intimidatie, dreigementen of beledigingen niet zullen accepteren.

ABVO-voorzitter George Hernandez benadrukte dat het probleem al in augustus 2023 ontstond. Ondanks schoonmaak- en onderzoekspogingen, ontdekten werknemers nog steeds schimmel onder hun bureau en stoelen. Silvania’s afwijzing van een tijdelijke verhuizing en zijn bevel om iedereen weer aan het werk te krijgen, kwam als een verrassing voor de werknemers.