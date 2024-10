Overheid Overheid start pilotproject om overpopulatie van honden en katten aan te pakken Dick Drayer 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) start vandaag een pilotproject in de wijk Tera Kòrá om de overpopulatie van honden en katten aan te pakken. Deze overpopulatie, die veroorzaakt wordt door een gebrek aan sterilisatie en bewustzijn, leidt ertoe dat eigenaren vaak niet in staat zijn om goed voor hun dieren te zorgen. De deelnemende dierenwelzijnsorganisaties zijn onder andere Stichting Dierenhulp, Stichting DOG en de Dierenbescherming Curaçao.

Het project is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie, dierenwelzijnsorganisaties en buurtagenten. Het doel is om bewoners voor te lichten over de Wet op Dierenwelzijn, die sinds 1 januari 2023 van kracht is en de intrinsieke waarde van dieren erkent. Deze wet verplicht eigenaren hun dieren de nodige zorg te geven en hun huisdieren te registreren en te identificeren.

De campagne zal buurtbewoners informeren over hun zorgplicht en het belang van sterilisatie, evenals over de verplichting om hun dieren op hun eigen terrein te houden. Naast voorlichting worden er ook praktische stappen genomen om het probleem op lange termijn aan te pakken, zoals een sterilisatieprogramma en strikte handhaving van de wet.

Via de media worden bewoners op de hoogte worden gehouden over wanneer welke wijk aan de beurt is voor voorlichting en begeleiding. Na afloop kunnen bewoners contact opnemen met Rescue Paws Curaçao of andere deelnemende organisaties voor meer informatie over sterilisatie en microchipregistratie.

