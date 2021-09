Overheid van Curaçao schenkt rescue wagen aan Citro Sea Rescue organisatie

18 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gisteren vond de officiële overdacht plaats van een voormalig brandweer rescue voertuig, welke niet meer in gebruik was. Met deze gift is de organisatie enorm geholpen en kan de bestaande rescue voertuig vervangen worden.

De vrijwilligersorganisatie is normaal gesproken volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Door de Covid-19 pandemie konden geplande fundraisings evenementen helaas niet doorgaan en heeft de organisatie het financieel zwaar.

CITRO is een maritieme reddingsorganisatie met ongeveer 40 vrijwilligers die geheel belangeloos hun tijd en energie in het reddingswerk en de hulpverlening steken. Niemand wordt voor dat werk betaald of krijgt enige andere vorm van compensatie.

