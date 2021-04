Overheid zoekt kandidaten voor Kruis van Verdienste

4 Gedeeld

WILLEMSTAD – De overheid is op zoek naar kandidaten voor het Kruis van Verdienste 2021. Die wordt jaarlijks uitgereikt op de Dag van de Vlag. Met het Kruis geeft de regering erkenning aan mensen die zich hebben ingezet voor de samenleving.

Iedereen die ouder is dan 18, de Nederlandse nationaliteit heeft en woont op Curaçao kan een kandidaat voordragen. Je hebt tot 23 mei de tijd. Dia di Bandera is op 2 juli. Dan is het de 18e keer dat het Kruis van Verdienste wordt uitgereikt.