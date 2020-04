Overheidssteun ook voor sekswerkers

1 Delen

Foto: Èxtra

Willemstad – Sekswerkers op Bonaire komen wel degelijk in aanmerking voor de noodregeling van de overheid.



De dames staan niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en lopen daarom in principe de boot mis. Maar er is besloten om hen bij uitzondering de status zelfstandig ondernemer te geven.



Op Curaçao zijn alle sekswerkers van Campo Alegre naar huis gestuurd. Het gaat hier om vrouwen uit Colombia en de Dominicaanse Republiek. Die zijn opgehaald door chartervliegtuigen, na bemiddeling van de respectievelijke consulaten op Curaçao.